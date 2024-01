Em 2002, o realizador Danny Boyle e o argumentista Alex Garland juntaram-se para dar uma das maiores injeções de adrenalina e vitalidade ao género dos zombies com "28 Dias Depois".

Em 2024, a dupla prepara-se para fazer "28 Years Later" ("28 Anos Depois"), uma nova sequela do 'thriller' de terror que permanece um dos melhores filmes do mesmo realizador de "Trainspotting" e "Quem Quer Ser Bilionário"".

Segundo a revista The Hollywood Reporter, o novo projeto será apresentado a estúdios, plataformas de streaming e outros potenciais interessados ainda esta semana.

Note-se que já existe uma sequela: "28 Semanas Depois" (2007), onde a dupla apenas se envolveu simbolicamente como "produtores executivos".

Agora, a proposta é mais ambiciosa: fazer uma nova trilogia, com Boyle comprometido para dirigir o primeiro filme e Garland para escrever todos, com um orçamento na zona dos 75 milhões de dólares cada um.

Os dois também controlarão o projeto como produtores, juntamente com Andrew Macdonald, que teve essa função no primeiro filme, e Peter Rice, o antigo responsável da Fox Searchlight Pictures, o estúdio que financiou os dois primeiros filmes.

Em "28 Dias Depois" , Cillian Murphy, agora uma estrela de cinema graças a "Oppenheimer", era uma revelação como um homem que acordava do estado de coma após um acidente de bicicleta para descobrir que um poderoso vírus provocou uma epidemia letal, propagando-se de tal forma que cobriu a Inglaterra em 28 dias. Só que o vírus não era a única ameaça.

Muito antes de "The Walking Dead", "O Renascer dos Mortos" ou "WWZ - Guerra Mundial", os zombies revelavam-se mais astutos e velozes:em sociedades frágeis: para a história ficaram ainda as sequências da personagem do ator a vaguear por uma Londres deserta, 18 anos antes da COVID-19.

O surpreendente sucesso não só revitalizou o género, lançado uma vaga de filmes e séries nos anos que se seguiram, mas também a sequela cinco anos depois de Juan Carlos Fresnadillo que vários fãs consideram ainda superior com novas personagens interpretadas por atores como Robert Carlyle, Rose Byrne e Jeremy Renner.

A história decorria seis meses depois do vírus ter dizimado Londres, quando a ordem foi restaurada e a guerra contra a infeção ganha, mas um dos refugiados portador de um terrível segredo reacende a mortal explosão de horror, carnificina e caos.