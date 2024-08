Hollywood regressa aos anos 1990 para encontrar novos filmes para os anos 2020.

Em vista está "Anaconda", um 'thriller de terror de 1997 que conquistou os espectadores pela ameaça permanente da mais assassina serpente do mundo: a anaconda, um inimigo implacável que vive nas imediações do rio Amazonas.

A história andava à volta de uma equipa da National Geographic que entrava no mundo misterioso do Amazonas em busca da mortífera cobra, armada apenas com as câmaras e o otimismo dos inexperientes... até que tropeçava numa descoberta de cortar a respiração.

Filmado na selva brasileira, o inesperado sucesso de bilheteira ajudou a consolidar a fase inicial das carreiras de atores como Jennifer Lopez, Ice Cube e Owen Wilson, além de lançar várias sequelas com novos atores, incluindo “Anacondas: Em Busca da Orquídea Maldita” (2004) e "Anaconda: Rasto de Sangue" (2009).

Jack Black e Paul Rudd ao centro, com Jason Segel, o realizador Judd Apatow, e Johan Hill, em maio de 2007

Segundo a imprensa norte-americana, a Sony prepara o regresso da saga, mas não quer refazer o filme original: o plano é manter a anaconda, mas uma nova abordagem mais virada para a comédia, envolvendo um grupo de amigos em crise da meia idade a recriar o filme favorito da sua juventude que acaba a enfrentar desastres naturais, cobras gigantes e criminosos violentos.

Segundo as fontes, Jack Black e Paul Rudd são os principais atores desejados, mas as negociações ainda estão a decorrer e longe da fase de ser só assinar os contratos.

O argumento já está pronto e é de Tom Gormican e Kevin Etten, a mesma dupla que entusiasmou os espectadores com as aventuras de Nicolas Cage e Pedro Pascal em "O Peso Insuportável de Um Enorme Talento" (2022). Gormican, que também escreveu "Beverly Hills Cop: Axel F" (2024), deverá ser o realizador.