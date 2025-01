Selton Mello é uma das novidades no elenco de uma nova versão do filme "Anaconda", que tem Paul Rudd e Jack Black como protagonistas e onde ainda se destaca a presença portuguesa de Daniela Melchior.

No papel de um tratador de animais, o ator brasileiro de 52 anos vai fazer a estreia em inglês e logo num filme de um grande estúdio após o impacto ao lado de Fernanda Torres em "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, que está em plena temporada de prémios de Hollywood e se espera que surja na corrida aos Óscares, cujas nomeações são anunciadas na quinta-feira.

Os atores Thandiwe Newton ("Westworld"), Steve Zahn ("Silo") e Ione Skye ("Não Digas Nada", "Camping") também juntaram-se à comédia de ação já em rodagem na Austrália, com argumento de Tom Gormican e Kevin Etten, a mesma dupla que entusiasmou os espectadores com as aventuras de Nicolas Cage e Pedro Pascal em "O Peso Insuportável de Um Enorme Talento" (2022). Gormican, que também escreveu "Beverly Hills Cop: Axel F" (2024), é o realizador.

"Anaconda" é um 'thriller de terror de 1997 que conquistou os espectadores pela ameaça permanente da mais assassina serpente do mundo: a anaconda, um inimigo implacável que vive nas imediações do rio Amazonas. O inesperado sucesso de bilheteira ajudou a consolidar a fase inicial das carreiras de atores como Jennifer Lopez, Ice Cube e Owen Wilson, além de lançar várias sequelas com novos atores.

O novo filme não será propriamente uma nova versão: o plano passa por manter a anaconda, mas com uma nova abordagem mais virada para a comédia, envolvendo um grupo de amigos em crise da meia idade a recriar o filme favorito da sua juventude que acaba a enfrentar desastres naturais, cobras gigantes e criminosos violentos.

A estreia nos cinemas está anunciada para 25 de dezembro deste ano.