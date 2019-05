No capítulo das adaptações de videojogos ao cinema, há um lugar muito elevado na lista dos piores filmes para o primeiro "Hitman - Agente 47" com Timothy Olyphant, de 2007 (tal como acontece com a tentativa de relançar a saga apenas oito anos mais tarde, com Rupert Friend).

No mesmo ano, Olyphant também entrou em "Die Hard 4.0 - Viver ou Morrer" e muitos admiradores ficaram desiludidos por ver uma das estrelas da série "Deadwood" como um vilão génio da informática tão unidimensional no confronto com o carismático Bruce Willis.

Doze anos mais tarde, o ator explicou que só aceitou os projetos porque estava a precisar de dinheiro para pagar a casa.