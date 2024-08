Em 2015, Amy Schumer foi uma mulher desinibida a desfrutar de uma vida sem arrependimentos e compromissos românticos aborrecidos na comédia "Descarrilada"... até que se apaixonava pelo homem que era o tema do seu novo artigo.

John Cena surgiu como um dos namorados de ocasião numa breve, mas memorável cena... menos para o ator.

“A Amy é um anjo, tornou o ambiente tão confortável, e então, quando consegui o papel, acabaram por dizer, 'Sim, é uma cena de sexo. Queremos que vocês façam sexo acrobático elaborado e louco. E todos aqueles diálogos que tinhas? Provavelmente não vamos usá-los, vamos apenas fazer uma cena de sexo '”, recordou durante o podcast "Club Shay Shay".

Embora aparecer despedido à frente de muita gente não fosse inédito para o também lutador profissional, Cena respondeu que "é do pior" quando o anfitrião lhe perguntou se é difícil filmar uma cena de sexo.

O ator explicou que há mais pessoas presentes na rodagem, naturalmente atrás das câmaras, e a comédia era uma grande produção de estúdio.

"São precisas tantas pessoas para fazer um filme. Não há nada de íntimo nisso. Nada. Portanto é muito embaraçoso e, além disso, fazer uma cena de sexo cómica quando se está a fazer pouco de si mesmo... eles disseram literalmente, 'Tentem fazer o sexo mais esquisito que conseguirem'", explicou.

"E é diferente com o público a ver isso. Não quero dizer que é mau. É apenas diferente do que todos imaginam", concluiu.

Depois que a entrevista do podcast foi ao ar, Schumer reagiu às lembranças de Cena dos acontecimentos em suas histórias no Instagram, compartilhando um rápido vídeo dela mesma na cama.

“John, como você ousa”, ela brincou no vídeo, acrescentando um coração partido na legenda. "Aquela cena de sexo significou muito para mim e eu gostei muito dela. E estou apaixonado por você."

