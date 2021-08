O final icónico de "Escola de Rock" foi ideia de um miúdo de 13 anos.

O crédito pertence ao ator Kevin Clark, que era o carismático baterista Freddy Jones e faleceu em maio aos 32 anos, depois de ser atropelado por um carro enquanto ia de bicicleta para casa.

A revelação foi feita por Rivkah Reyes, que interpretou a baixista Katie no filme de 2003.

Jack Black e Kevin Clark em "Escola de Rock"

A comédia tornou-se um clássico e tem muitos fãs. É um dos melhores trabalhos na carreira de Jack Black, que interpretava um músico falhado com ambições de se tornar uma estrela de rock que acabava a dar aulas num liceu privado, onde causava grande impacto entre os alunos e formava uma banda com a qual finalmente alcançava o sucesso.

Mas nem o realizador Richard Linklater nem o argumentista Mike White conseguiam decidir como devia terminar o filme após a competição da Batalha das Bandas.

"O final não estava a funcionar. Tentámos uma versão dele em que ganhávamos. Tentámos outra em que perdíamos e pronto. Simplesmente não estava a ter impacto", recordou Rivkah Reyes num vídeo partilhado no TikTok.

"A equipa perguntava-se 'O que fazemos com este final?' E o Kevin saiu-se com 'Seria giro se perdêssemos e o público começasse a gritar 'Escola de Rock, Escola de Rock' e a seguir nos trouxessem para um 'encore'", recordou a jovem atriz.

"Portanto, este tipo, aos 13 anos, escreveu o final de 'Escola der Rock'", concluiu.

Realmente, Richard Linklater acabou por usar a sugestão de Kevin Clark e o filme termina com uma versão de "It’s a Long Way to the Top (If You Wanna Rock ‘n’ Roll)", dos AC/DC’s, que se prolonga pelos créditos.

RECORDE O FINAL.

Sem qualquer experiência como ator, "Escola de Rock" foi o único filme de Kevin Clark, que começou a tocar bateria aos três anos e foi descoberto após Richard Linklater lançar um "casting" a nível nacional à procura de alunos músicos na pré-adolescência que conseguissem realmente interpretar os temas que apareciam no filme e também a banda sonora.

O jovem acompanhou um amigo e acabou por fazer o teste e ser escolhido algumas semanas mais tarde. Apesar de já ter 13 anos, jogou a seu favor parecer muito mais novo.

Ao longo dos anos, vários atores foram-se mantendo em contacto e o culto à volta do filme levou a que todo o elenco se juntasse numa célebre reunião ao vivo em 2015, onde interpretaram precisamente "Long Way To The Top".