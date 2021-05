Morreu Kevin Clark, o carismático baterista adolescente Freddy Jones no filme de 2003 "Escola de Rock".

O músico de Chicago morreu esta quarta-feira, depois de ser atropelado por um carro enquanto ia de bicicleta para casa. Tinha 32 anos.

A comédia tornou-se um clássico e tem muitos fãs. É um dos melhores trabalhos na carreira de Jack Black, que interpretava um músico falhado com ambições de se tornar uma estrela de rock que acabava a dar aulas num liceu privado, onde causava grande impacto entre os alunos e formava uma banda com a qual finalmente alcançava o sucesso.

A alcunha que o "professor" reservou para Freddy Jones era “Spazzy McGee”.

"Notícias devastadoras. Kevin partiu. Muito cedo. Alma bonita. Tantas memórias boas. De coração partido. Envio amor para a sua família e para toda a comunidade de 'Escola de Rock'", partilhou Jack Black nas redes sociais.

Sem qualquer experiência como ator, "Escola de Rock" foi o único filme de Kevin Clark, que começou a tocar bateria aos três anos e foi descoberto após o realizador Richard Linklater lançar um "casting" a nível nacional à procura de alunos músicos na pré-adolescência que conseguissem realmente interpretar os temas que apareciam no filme e também a banda sonora.

O jovem acompanhou um amigo e acabou por fazer o teste e ser escolhido algumas semanas mais tarde. Apesar de já ter 13 anos (e 14 durante a rodagem), jogou a seu favor parecer muito mais novo.

RECORDE A CENA ONDE KEVIN CLARK TOCA PELA PRIMEIRA VEZ NO FILME (a partir dos 4 minutos e 18 segundos)



Ao longo dos anos, vários atores foram-se mantendo em contacto e o culto à volta do filme levou a que todo o elenco se juntasse numa célebre reunião ao vivo em 2015, onde interpretaram "Long Way To The Top".

NO GRUPO DE TRÁS, AO CENTRO: KEVIN CLARK NA ANTESTREIA DE "ESCOLA DE ROCK", EM SETEMBRO DE 2003.

Os atores na antestreia em 2003

A mãe do músico contou ao jornal Chicago Sun-Times que ele decidiu não seguir a carreira de ator e continuar como músico, integrando várias bandas na área de Chicago.

O seu projeto mais recente, Jess Bess and the Intentions, tinha dado o primeiro concerto no sábado.

Além disso, também passou de "aluno" a professor, ensinando música numa escolha de rock perto de Chicago.