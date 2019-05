O trailer de "Exterminador Implacável: Destino Sombrio" divulgado na quinta-feira não deixa dúvidas: o grande apelo do filme é o regresso de Linda Hamilton ao icónico papel de Sarah Connor, 28 anos anos após "O Dia do Julgamento".

Parece que o entusiasmo também é partilhado por Lena Headey, que antes das emoções como Cersei Lannister em "A Guerra dos Tronos", também interpretou a personagem na série "Terminator: As Crónicas de Sarah Connor", que durou 31 episódios e duas temporadas entre 2008 e 2009.

"A original. Icónica.", escreveu nas redes sociais, partilhando uma fotografia da Vanity Fair de Linda Hamilton como a heroína.

Além da atriz, também vamos reencontrar Arnold Schwarzenegger como um envelhecido T-800. Gabriel Luna é o novo indestrutível e sofisticado Exterminador, na perseguição a Grace (Mackenzie Davis) e Dani Ramos (Natalia Reyes).

"Destino Sombrio" é uma sequela direta de "O Dia do Julgamento", deixando cair no esquecimento os três filmes seguintes, contando com o regresso como produtor e criativo de James Cameron, argumentista e realizador dos dois primeiros capítulos.

Realizado por Tim Miller ("Deadpool"), "Exterminador Implacável: Destino Sombrio" chega a 31 de outubro a Portugal.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.