Para Linda Hamilton, a experiência de ver "Stranger Things" ficou estragada.

A atriz, ícone da década de 1980 pelos papéis de Sarah Connor no filme "Exterminador Implacável" (1984) e sequelas, e Catherine Chandler na série "A Bela e o Monstro", vai entrar na quinta e última temporada da série de ficção científica de culto da Netflix.

"Vi todas as temporadas com prazer. Simplesmente adorei. Portanto, é uma espécie de síndrome do impostor, em que não [sinto que] me encaixo ali. É um mundo inteiro ambientado nos anos 80”, contou recentemente à revista Us Weekly!.

Agora que é uma das poucas novidades no elenco, num papel que está a ser mantido em segredo, desapareceu a experiência como simples espectadora da produção que se tornou um fenómeno cultural.

"Quando você realmente se investe em algo, não se vê a fazer parte disso. Acho que, de certa forma, isso estragou o programa para mim. Nunca vejo a partir do momento em que estou envolvida em alguma coisa. Ver-me lá iria tirar-me completamente da sua realidade. Portanto, não vou ver [a quinta temporada]", esclareceu.

A atriz diz que os criadores da série lhe deram uma ideia da sua personagem, mas não da história, o que implica "muita disciplina", que se justifica "para proteger a história de todas as pessoas que querem saber".

Com a rodagem a ter começado a 8 de janeiro, o secretismo prolonga-se agora ao ponto de nada dizer aos amigos que lhe mandam mensagens a perguntar por onde é que anda, já que isso revelaria pormenores da história.

“Tenho a possibilidade de estar lá para as leituras do argumento [com o resto do elenco] e observar o desenrolar e fazer parte disso. Estou entusiasmada por fazer parte daquilo. Mas nunca, jamais imaginei que fosse acontecer. É diferente quando se é fã do programa e se pensa: ‘Bem, como me encaixo?’ Mas estamos a trabalhar nisso. É bom. É realmente bom", concluiu.