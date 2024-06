Após a antestreia mundial em maio na secção Cannes Classics, o documentário sobre Faye Dunamway vai estrear a 14 de julho na Max, informou o serviço em comunicado.

"Faye" é produzido e realizado pelo premiado cineasta franco-americano Laurent Bouzereau, um nome incontornável no género documental: além de “Natalie Wood: What Remains Behind”, "Mama's Boy (HBO) e "Five Came Back" (Netflix), os consumidores de edições DVD e Blu-ray reconhecem o seu nome ligado a muitos documentários e 'making-of' de filmes de Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Alfred Hitchcock, Martin Scorsese, David Lean, Sidney Lumet, William Friedkin, Brian de Palma ou Peter Bogdanovich.

A designação 'lenda do cinema' tem sido usada e abusada, mas justifica-se plenamente em relação à vencedora de um Óscar por "Escândalo na TV" (1976), estrela de cinema desde "Bonnie e Clyde" (1967) e indissociável de títulos como "O Grande Mestre do Crime" (1968), "O Pequeno Grande Homem" (1970), "O Poço do Ódio" (1973), "Chinatown" (1974), "Os Três Dias do Condor" (1975) e "Os Olhos de Laura Mars" (1978), que 'relata os triunfos e desafios da sua ilustre carreira de forma sincera e franca' neste seu primeiro documentário sobre si, sem ignorar as críticas que lhe foram feitas pela sua reputação de ser uma artista “difícil” de se trabalhar.

Faye Dunaway ao pé das piscina no Beverly Hills Hotel na manhã após ganhar o Óscar créditos: Max

'Através de uma reflexão honesta, complementada por comentários de colegas e amigos, Dunaway contextualiza a sua vida e filmografia, expondo as suas lutas com a saúde mental enquanto confronta os padrões duplos aos quais foi submetida como mulher em Hollywood', descreve a Max.

A atriz não ignora mesmo um trabalho que a 'persegue' há décadas, onde retratou a atriz Joan Crawford.

'Falando abertamente sobre a sua luta contra o alcoolismo e o transtorno bipolar, os seus casos amorosos e as alegrias da maternidade, Dunaway também reflete sobre o seu papel em “Mommie Dearest” ("Querida Mãezinha" em Portugal), o infame filme de 1981 que foi um sucesso popular, mas ameaçou destruir a sua carreira", anuncia a Max.

"Faye" inclui entrevistas com o filho de Faye Dunaway, Liam Dunaway O'Neill, bem como com colegas e amigos, incluindo o autor Mark Harris, o jornalista Robin Morgan, a professora de cinema Annette Insdorf, o fotógrafo e realizador Jerry Schatzberg, o autor David Itzkoff, os atores Sharon Stone e Mickey Rourke e o cineasta James Gray.