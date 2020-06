Atualização (18h24): os cinemas AMC anunciaram a reversão da sua política do uso de máscara ser facultativo para os espectadores. Passará a ser obrigatório. Mais no fim do artigo.

Antes:

Grande ironia: o líder dos principais cinemas nos EUA envolveu-se numa grande controvérsia após explicar que o uso de máscara não seria obrigatório nas suas salas para evitar entrar numa "controvérsia política".

AMC, Regal e Cinemark são os principais exibidores de cinema nos EUA, com mais de 20 mil salas entre si, e anunciaram esta semana os seus planos reabrir e proteger os seus clientes da COVID-19.

Tal como acontece em Portugal, está previsto o reforço da limpeza e desinfeção de todas as áreas e superfícies, a redução da capacidade das salas, o aumento do tempo entre as sessões para diminuir o fluxo de pessoas e permitir uma melhor limpeza.

Só que, ao contrário do nosso país, nestes cinemas americanos o uso de máscara será apenas obrigatório para os funcionários: para os clientes é uma "recomendação".