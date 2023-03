Passados 16 anos, Liv Tyler está de volta ao Universo Cinematográfico Marvel (MCU, pela sigla original).

A imprensa americana confirmou que a atriz retomará o papel de Betty Ross: a cientista e filha do General Thaddeus "Thunderbolt" Ross (William Hurt) apenas entrou no segundo filme do MCU , "O Incrível Hulk", em 2008.

O projeto será o quarto filme "Capitão América", intitulado "Captain America: New World Order" ["Capitão América: Nova Ordem Mundial", em tradução literal].

Betty Ross também era namorada de Bruce Banner/Hulk, papel então de Edward Norton e agora de Mark Ruffalo. Outra mudança é a do próprio General, que será o presidente dos EUA e interpretado por Harrison Ford, substituindo William Hurt, que fez várias participações antes da sua morte em 2022.

Segundo Kevin Feige, presidente da Marvel, o quarto "Capitão América" centra-se em Sam Wilson (Anthony Mackie), o novo dono do escudo, e uma parte da história andará à volta da sua relação presidente com o agora Presidente Ross.

A estreia nos cinemas está anunciada para o início de maio de 2024.