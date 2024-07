O Capitão América passou o escudo e legado a Sam Wilson e o Falcão... que não é Steve Rogers.

Este é um dos recados de Thaddeus Ross, que passa de general a presidente dos EUA e quer integrar o Capitão América numa uma posição militar oficial após ser eleito, no primeiro trailer de "Capitão América: Admirável Mundo Novo", que revela uma gigantesca conspiração ao mais alto nível.

As imagens foram reveladas esta sexta-feira, duas semanas antes da muito aguardada estreia de “Deadpool & Wolverine”, o único filme este ano do Universo Cinematográfico Marvel, e da Comic-Con de San Diego.

"Depois de se ter reunido com o recém-eleito presidente dos EUA, Thaddeus Ross, Sam vê-se no meio de um incidente internacional. Ele tem de descobrir a razão por detrás de uma conspiração global maligna antes que o verdadeiro cérebro faça com que o mundo inteiro fique vermelho", resume a sinopse oficial.

O quarto "Capitão América" será a estreia de Harrison Ford como Ross, substituindo o falecido ator William Hurt, e também de Anthony Mackie como o Capitão América no grande ecrã, após a série do Disney+ "O Falcão e o Soldado de Inverno" e dos acontecimentos do final de "Vingadores: Endgame" (2019).

Com estreia anunciada para 13 de fevereiro de 2025, o elenco junta ainda atores como Danny Ramirez, Carl Lumbly, Tim Blake Nelson, Shira Haas, Liv Tyler e Giancarlo Esposito como um misterioso vilão.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.