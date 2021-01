Foi divulgado o trailer de "Locked Down", com Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor como as primeiras grandes estrelas de Hollywood num filme inspirado pela pandemia da COVID-19.

O filme foi escrito por Steven Knight ("Promessas Perigosas", "Locke" e "Peaky Blinders") e realizado por Doug Liman ("Identidade Desconhecida", "Mr. e Mrs. Smith", "No Limite do Amanhã").

Mistura de "filme de assalto" e comédia romântica, o trailer também deixa pistas sobre as agruras do confinamento e o aumento do desemprego e das diferenças sociais provocadas pela pandemia.

Segundo a sinopse oficial, a história anda à volta de Linda (Hathaway) e Paxton (Ejiofor), que descobrem que a vida tem outros planos quando se decidem separar e se veem presos na mesma casa por causa do confinamento obrigatório.

A coabitação revela-se um desafio, "mas alimentada pela poesia e por grandes quantidades de vinho, irá aproximá-los da forma mais surpreendente". E, pelo meio, decidem roubar um valioso diamante.

Stephen Merchant, Mindy Kaling, Lucy Boynton, Dulé Hill, Jazmyn Simon, Ben Stiller e Ben Kingsley tem personagens secundárias no filme e alguns já aparecem no trailer, aparentemente de forma virtual, um recurso engenhoso para uma produção com um orçamento modesto abaixo dos 10 milhões de dólares e rodada de forma relâmpago entre setembro e outubro em Londres, respeitando os novos protocolos de segurança para trabalhar em cinema e televisão na era da pandemia.

Ainda não tem data para Portugal, "Locked Down" fica disponível na plataforma de streaming HBO Max já a partir de 14 de janeiro.

VEJA O TRAILER.