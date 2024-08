Irreverente, divertido, cheio de ação e uma inesperada revisão de um género clássico, "Instigadores”, o novo filme protagonizado pelos vencedores do Óscar Matt Damon e Casey Affleck, é, acima de tudo, uma história de amizade entre duas pessoas totalmente opostas: uma extrovertida e outra introvertida.

Lançado pela Apple TV+ a 9 de agosto, o filme apresenta Cobby, um ex-presidiário (Affleck), e Rory (Damon), um pai desesperado a travar uma batalha legal pela custódia do seu filho. Os dois embarcam num assalto planeado por um mafioso para roubar um político corrupto de Boston na noite das eleições.

Tudo corre mal e começa a fuga caótica, com a dupla perseguida tanto pela polícia como pela máfia. Sem nenhuma escapatória aparentemente possível, a psiquiatra de Rory (Hong Chau, nomeada para os Óscares por "A Baleia") vem em seu auxílio, fazendo-se passar por refém.

Trabalhar com esses dois atores é “um grande luxo”, disse à France-Presse (AFP) o realizador Doug Liman, que também dirigiu “Identidade Desconhecida” (2002), o primeiro título da aclamada saga "Jason Bourne", que lançou Damon como um herói de filmes de ação.

“Quando se entra no set e se tem Matt Damon e Casey Affleck e o tipo de química que existe entre eles, que não consegue fabricar, isso fará com que os espectadores que vejam o filme se enamorem pelas suas personagens tal como acontecia comigo todos os dias", explicou na antestreia.

“Talvez seja o processo de colaboração mais divertido que já tive no desenvolvimento de um filme. Quando nos sentamos numa sala e conversamos sobre cenas e discutimos ideias, simplesmente as tornamos melhores", nota.

Este processo deve-se, segundo Damon, à “total liberdade para experimentar e lançar ideias” que tem com os irmãos Ben e Casey Affleck, amigos da infância que teve lugar em Cambridge, no Massachusetts.

Casey Affleck com Doug Liman e Matt Damon

“Nunca há dúvida de que a base de confiança, amor e respeito existe e não desaparece, o que torna esta experiência criativa realmente libertadora”, disse o ator à AFP.

Duas décadas após o primeiro argumento criado por Chuck MacLean, o próprio Affleck juntou-se a ele e adaptaram para uma história contemporânea sobre alguns dos candidatos à sucessão do famoso chefe da máfia Whitey Bulger, após a sua fuga de Boston, que na década de 1980 era um palco da violência das máfias irlandesas e italianas.

“É o tipo de filme que sempre adorei, mas nunca fiz”, diz Affleck.

“Instigadores” é o segundo filme produzido pela produtora criada por Damon e Ben Affleck em 2022, depois do sucesso de “Air” (2023), protagonizado pelo primeiro e realizado pelo segundo, sobre um caçador de talentos da empresa Nike que conseguiu um dos contratos de patrocínio mais lucrativos da história do desporto mundial com a então promessa do basquetebol Michael Jordan.