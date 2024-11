O filme mudo a preto e branco ganhou vida quando o pianista começou com um floreio dramático. Daí salta-se para as últimas façanhas da ousada mestre criminosa "Kate dos Três Dedos".

Chefe de um gangue por trás de uma série de roubos audaciosos, Kate - que não tem os dois últimos dedos da mão direita - consegue sempre enganar o seu rival, Sheerluck Finch, também conhecido como o detetive fictício Sherlock Holmes.

Quase um século depois de os primeiros “talkies” terem substituído definitivamente os filmes mudos, uma sociedade de cinéfilos londrinos ainda se junta regularmente para celebrar estas obras em grande parte esquecidas desde os primórdios do cinema.

O Kennington Bioscope procura filmes raros da época - muitos deles não vistos há muitas décadas - e exibe-os com acompanhamento improvisado ao vivo no piano, tal como teria acontecido há um século.

Numa reviravolta curiosa, o local cavernoso onde o Bioscope se reúne - hoje sede do Museu do Cinema de Londres - era antigamente a capela do asilo do sul de Londres do século XIX para onde foi enviado um jovem Charlie Chaplin.

“É uma sincronicidade incrível”, disse à agência France-Presse o fã do cinema mudo Alex Kirstukas, de 32 anos.

Chaplin, o lendário ator e realizador cómico britânico, cresceu na pobreza nas proximidades antes de iniciar a sua carreira na era do cinema mudo.

Juntamente com a sua mãe, artista de teatro, e o seu irmão mais velho, foi enviado para o asilo - instituições sombrias para os necessitados - duas vezes antes dos nove anos de idade.

Agora uma cornucópia de recordações de filmes, o edifício está repleto de projetores antigos, cartazes publicitários e outras peças da história do cinema.

Glamour

Kirstukas, um regular do Bioscope, diz que "juntar raridades" num lugar onde "décadas e décadas" de história do cinema foram reunidas tornou-o único.

“Há um charme e uma singularidade tão estranhos neste lugar”, disse o estudante norte-americano de pós-graduação em cinema, acrescentando que era apaixonado por filmes mudos desde que os descobriu quando era criança.

“É um mundo diferente, um tipo diferente de contar histórias com uma variedade e imaginação incríveis”, diz.

Michelle Facey, do Bioscope, diz que inicialmente se sentiu atraída pelo "glamour" das estrelas do cinema mudo.

Mas logo percebeu o quão importantes os filmes eram, tanto por si mesmos quanto pela sua influência sobre cineastas posteriores.

“Estavam sempre a inovar porque eram os primórdios e ainda é um quarto de toda a história do cinema neste período do cinema mudo”, diz.

"Se se vir 'O Processo' [1962], de Orson Welles, há uma imagem aérea de um espaço enorme com todas umas mesas. Quando vi 'A Multidão', de King Vidor, de 1928, existia essa cena - foi daí que ele a tirou. É muito interessante ver a linha clara entre estas coisas", acrescenta.

Considera-se geralmente que a era do cinema mudo começou em 1894. No início da década de 1930, o seu tempo já tinha passado.

A primeira longa-metragem sonora, "O Cantor de Jazz", foi lançada em 1927, dando início à transformação total da indústria.

Filmes perdidos

A curta-metragem "Three-Fingered Kate: The Wedding Presents" (1912) foi um achado clássico do Bioscope.

Kate, interpretada pela atriz francesa Ivy Martinek (1880-1949), e o seu gangue de companheiros condenados passam por uma lareira para roubar presentes de uma casa vizinha.

Martinek protagonizou dezenas de filmes feitos pela companhia cinematográfica British and Colonial, incluindo a série de sete dos crimes "Kate" feitos entre 1909 e 1912, dos quais apenas uma curta sobreviveu.

Como uma “líder de gangue” que desrespeita as convenções, o seu apelo reside principalmente em não ser uma “boazinha”, de acordo com Ian Christie, professor de história de cinema e media na Birkbeck College, da Universidade de Londres.

Mas apesar do seu estatuto, Martinek e outras estrelas do cinema mudo continuam a ser figuras na sombra por causa da perda de grande parte do seu trabalho.

Apenas uma pequena parte dos filmes mudos sobreviveu.

Para os filmes britânicos em particular, existe uma “grande lacuna” entre 1906 e o ​​início da década de 1920, diz Christie, tornando ainda mais importante o trabalho de grupos como o Kennington Bioscope para encontrar e mostrar joias há muito perdidas.

As pequenas reuniões de dezenas de amantes dedicados do cinema mudo estão a um mundo de distância do apogeu do cinema mudo.

No início do século XX, grandes multidões afluíam aos cinemas para ver as suas estrelas favoritas.

Como ainda existem poucos filmes que estes cinéfilos apreciaram, a busca decorre em arquivos empoeirados e coleções privadas.

“Até recentemente, não tinha esperança de ver 'Three Fingered Kate'”, diz Christie. Às vezes, “mal se encontra algo, desaparece outra vez”, acrescenta.