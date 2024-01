Aos 58 anos, Robert Downey Jr. volta a estar na corrida aos Óscares graças à nomeação na categoria de Melhor Ator Secundário com "Oppenheimer".

Trata-se da terceira nomeação da carreira, 15 anos depois de surgir na mesma categoria com "Tempestade Tropical" (2008), em que a estatueta foi atribuída a título póstumo a Heath Ledger por "O Cavaleiro das Trevas".

Uns estonteantes 31 anos, foi a estreia nos prémios como o protagonista de Chaplin" (1992), sobre a lenda do cinema mudo, quando o vencedor foi Al Pacino por "Perfume de Mulher".

Passado tanto tempo, o ator diz que ganhar o Óscar com a estreia aos 27 anos teria sido a pior coisa para a sua carreira.

"Era jovem e louco. Teria ficado com a ideia que estava na direção certa", explicou numa participação recente no programa The View ao explicar qual a razão para ter dito numa entrevista que ficou "aliviado" por ter perdido.

"A Whoopi sabe", acrescentou, referindo-se a Whoopi Goldberg, a anfitriã do programa e com quem trabalhou na comédia "Os Desvairados" (1991).

"Estávamos nessas direções juntos", reagiu a atriz com um sorriso.

Confirmando a época conturbada, o ator teve vários problemas com a justiça logo nos anos a seguir a "Chaplin",chegando a cumprir penas de prisão de quatro e 15 meses relacionadas com a sua dependência das drogas.

Agora, é considerado o favorito para ganhar a estatueta dourada na cerimónia de 10 de março.