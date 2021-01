Macaulay Culkin também quer que a participação simbólica de Donald Trump seja cortada de "Sozinho em Casa 2 - Perdido em Nova Iorque".

Na semana passada, após os acontecimentos violentos dos seus seguidores no Capitólio em Washington e a suspensão de várias contas nas redes sociais do ainda presidente dos EUA, começou a circular a piada de que o próximo "passo lógico" era remover digitalmente a participação de Trump do clássico natalício de 1992.

Da teoria à prática foi um passo e são várias as versões alternativas da breve participação: Trump já foi trocado por Christopher Plummer (uma referência ao que aconteceu no filme "Todo o Dinheiro do Mundo", em que o veterano ator substituiu Kevin Spacey, envolvido em escândalos de abusos sexuais), Keanu Reeves, Dolly Parton, Jabba the Hutt ("Star Wars") e o próprio Macaulay Culkin em adulto, além de se ter tornado "invisível".

A estrela do filme, agora com 40 anos, deu a sua benção ao esforço, elogiando nas redes sociais a versão invisível e apoiando uma petição para subsituir Trump precisamente pela sua versão em adulto.

A secção de curiosidades do filme no popular IMDB também teve uma atualização disponível durante algum tempo feita por um fã mais engenhoso: "Até janeiro de 2021, Donald Trump é o único membro do elenco de 'Sozinho em Casa 2' a tentar derrubar de forma violenta o sistema democrático americano e a ser banido do Twitter na mesma semana".

VEJA ALGUMAS DAS NOVAS VERSÕES DA CENA.