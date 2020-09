A rainha do pop Madonna confirmou que está mesmo a escrever um argumento para um filme sobre a sua vida.

Não ficou por aí e vai ainda mais longe do que os Queen com "Bohemian Rhapsody" (2018) e Elton John com "Rocketman" (2019) para controlar o resultado: também vai ser a realizadora.

O projeto foi anunciado oficialmente esta terça-feira pelo estúdio Universal Pictures.

"Quero transmitir a incrível jornada em que a vida me levou como artista, como cantora, como dançarina, como um ser humano a tentar encontrar o seu lugar neste mundo", explicou em comunicado divulgado no site da Universal.