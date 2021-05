Kate Hudson é a mais recente novidade no cada vez maior elenco de estrelas de "Knives Out 2".

Nomeada aos Óscares por "Quase Famosos" (2000) e mais conhecida pelas comédias românticas ("Como Perder Um Homem em 10 Dias", "Eu, Tu e o Emplastro", "O Terouro Encalhado", "Noivas em Guerra"), a atriz de 42 anos junta-se aos "suspeitos" já confirmados, Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn e Leslie Odom Jr.

No centro das atenções voltará a estar Daniel Craig como o super detetive Benoit Blanc, que regressa para investigar um novo mistério.

Mais atores devem ser anunciados nos próximos dias: o filme de 2019 juntou, entre outros, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield e Christopher Plummer.

Sobre a sequela nada se sabe a não ser que a rodagem decorrerá este verão na Grécia.

No início de abril, foi anunciado que a Netflix fechou um acordo histórico a nível de plataformas de streaming no valor de 469 milhões de dólares [394,2 milhões de euros] para lançar as próximas duas sequelas, ambas escritas e realizadas por Rian Johnson.

As únicas condições do acordo são a participação de Daniel Craig e que cada filme tenha um orçamento nunca inferior ao primeiro, na zona dos 40 milhões de dólares.