A AMC Networks anunciou a renovação de "The Walking Dead: Dead City" para uma terceira temporada.

A série também terá um novo 'showrunner': Seth Hoffman, após três anos como co-produtor executivo e argumentista na série original, onde escreveu episódios icónicos como ‘Demasiado tarde’, ‘JSS’ e ‘Sem saída’, entre outros, e ligado a títulos como "Dr. House" e "Prison Break".

A produção dos novos episódios arranca este outono em Boston, Massachusetts.

Disponível em Portugal no serviço de streaming AMC Selekt, o spin-off de "The Walking Dead" foca-se nas personagens de Negan Smith e Maggie Rhee, interpretadas por Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan, com a primeira temporada a focar-se na sua viagem por uma Manhattan pós-apocalíptica, há muito tempo isolada do continente.

Uma cidade em ruínas cheia de mortos e habitantes que fizeram de Nova Iorque a sua própria cidade onde reina a anarquia, o perigo, a beleza e o terror", destacava o AMC na apresentação da primeira temporada.

Na terceira temporada, "Maggie e Negan conseguem pôr de lado as suas diferenças para construir a primeira comunidade próspera em Manhattan desde o apocalipse, mas quando surge o caos na cidade, começam a questionar: aprenderam com as suas velhas feridas ou o seu obscuro passado implicará a perdição para toda a cidade?".

“Estamos muito agradecidos a Eli Jorné pelas duas temporadas de ‘Dead City’ que levaram a história destas icónicas personagens até novas e emocionantes direções e ampliaram este próspero Universo, introduzindo um novo canto ao apocalipse dos caminhantes», referiu Dan McDermott, Presidente de Entretenimento e AMC Studios da AMC Networks, citado no comunicado oficial.

E acrescentou. “Enquanto continuamos a criar novas histórias para a comunidade de fãs, estamos muito satisfeitos por poder contar com um veterano de 'The Walking Dead' como Seth Hoffman à frente de uma nova temporada que, acompanhada dos brilhantes Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan, trará novos adversários e alianças, ampliando os limites da conflituosa relação de Maggie e Negan”.

Por sua vez, Seth Hoffman comentou: "Estou muito satisfeito em ter oportunidade de voltar a entrar no Universo de The Walking Dead e trabalhar para oferecer outra dinâmica temporada de histórias a esta épica série. É uma verdadeira honra construir o seguinte capítulo para as icónicas aventuras de Maggie e Negan em ‘Dead City’. Lauren, Jeffrey e Scott são uns sócios criativos incríveis e estou encantado por colaborar com eles para dar vida a esta história”.