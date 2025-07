Às 21h em ponto, Jota.pê subiu ao palco. A plateia ainda se estava a compor, mas o artista não hesitou em criar desde cedo uma ligação intimista com quem já o ouvia. Com um registo caloroso e voz suave, abriu o espetáculo com "Crónicas de um Sonhador", a última faixa do seu álbum homónimo, e "Uns Cafuné a Domicílio", oferecendo desde logo a sua essência: letras poéticas e honestas.

Ageas Cooljazz: em noite de música brasileira, Jota.Pê aqueceu a alma, os Gilsons levantaram a plateia créditos: ©AnaViotti_AGEAS COOL JAZZ25

"Espero que saiam daqui melhor do que chegaram.", disse o cantor, num dos muitos momentos em que dialogou com o público de forma desarmante e generosa. Partilhou histórias da sua carreira, incluindo uma tocante troca de mensagens com Emicida, rapper e compositor brasileiro do qual admitiu ser fã, cuja música "A Ordem Natural das Coisas" interpretou com reverência.

O primeiro coro da noite fez-se ouvir em "Beija-flor", quando o público pareceu acordar e corresponder ao convite musical do artista brasileiro. Mas foi com "Ouro Marrom", a canção que lhe valeu um Grammy Latino, em 2024, na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa, que o concerto atingiu o seu clímax emocional. A entrada em palco de Dino D’Santiago elevou ainda mais o momento, com uma partilha carregada de emoção e respeito, entre dois artistas de diferentes geografias e identidades, unidos por uma mesma mensagem de representatividade e força. "Aproveitem bem este tesouro. Queremos-te cá muitas e muitas vezes", disse Dino D’Santiago, num elogio sentido, antes de abandonar o palco.

Ageas Cooljazz: em noite de música brasileira, Jota.Pê aqueceu a alma, os Gilsons levantaram a plateia créditos: ©AnaViotti_AGEAS COOL JAZZ25

A noite prosseguiu com "Preta Rainha" e a surpresa da fadista Teresinha Landeiro, que se juntou a Jota.pê para interpretar "Visita Inesperada", fundindo o fado e a MPB com uma delicadeza rara que pareceu deixar toda a gente convencida. O alinhamento seguiu com temas como "Errata Perfeita", "Um, Dois, Três", "Comum" (da dupla ÀVUÀ que junta o cantor a Bruna Black), e "Garoa".

Para fechar a noite, Jota.Pê partilhou com o público uma história pessoal que serviu de mote para a última música do concerto. "Uma amiga minha disse-me uma vez: 'Nossa, Jota, com essa voz e esse violão deves fazer sucesso com as mulheres'", confessou. "Mas a verdade é que faço mais parte da banda sonora do que do romance", admitiu o artista despedindo-se ao som de "Quem É Juão".

Ageas Cooljazz: em noite de música brasileira, Jota.Pê aqueceu a alma, os Gilsons levantaram a plateia créditos: ©AnaViotti_AGEAS COOL JAZZ25

Com os Gilsons, a noite ganhou outra cadência

Se com Jota.pê se celebrou a introspeção e a palavra, com os Gilsons a noite virou festa. Recebidos com aplausos efusivos e uma plateia já cheia e de pé, o trio — formado por José, Francisco e João Gil — mostrou o porquê de ser uma das bandas mais acarinhadas do novo panorama musical brasileiro.

Abriram com "Pra Gente Acordar", logo seguida de "Algum Ritmo", colaboração com os Jovem Dionisio, que pôs o público a bater palmas e cantar em uníssono. Seguiram-se "Devagarinho" (com Mariana Volker), "O Dia Nasceu" e "Vento Alecrim", num crescendo de energia que combinou groove, MPB, samba e pop com uma naturalidade contagiante.

Ageas Cooljazz: em noite de música brasileira, Jota.Pê aqueceu a alma, os Gilsons levantaram a plateia créditos: ©AnaViotti_AGEAS COOL JAZZ25

"Boa noite, Cascais! A gente se sente muito bem no meio deste povo", disseram, entre músicas e sorrisos, mantendo uma comunicação constante com o público.

No alinhamento seguiram-se "Índia", em colaboração com a artista Júlia Mestre, que resultou após uma viagem ao Oriente, "Cores e Nomes", e "Bela", uma faixa que João Gil escreveu para o 80.º aniversário da sua avó e que está presente no álbum "Pra Gente Acordar", editado em 2022.

Ageas Cooljazz: em noite de música brasileira, Jota.Pê aqueceu a alma, os Gilsons levantaram a plateia créditos: ©AnaViotti_AGEAS COOL JAZZ25

Foi ao som de "Love, Love", que o Hipódromo Manuel Possolo se transformou, com o público a levantar-se para dançar. Um dos pontos altos da noite aconteceu quando Jota.pê voltou ao palco para cantar "Feito a Maré", canção que consta no seu álbum "Se o Meu Peito Fosse o Mundo" em colaboração com o trio brasileiro. "É um privilégio estar com este artista em palco, para além do estúdio", disse o grupo, selando a cumplicidade construída entre ambos.

O concerto percorreu ainda temas como "Swing de Campo Grande" (um tributo aos Novos Baianos), "Presente", "Me Liga", "Várias Queixas", música que o público acompanhou do inicio ao fim com vozes afinadas e lanternas ligadas, e clássicos como "Eu e Você" (de Jorge Aragão), "Alguém Me Avisou" e "Palco", de Gilberto Gil, encerrando a noite com uma ode à herança musical que carregam.

Ageas Cooljazz: em noite de música brasileira, Jota.Pê aqueceu a alma, os Gilsons levantaram a plateia créditos: ©AnaViotti_AGEAS COOL JAZZ25

Mais do que dois concertos, foi uma noite onde cada canção serviu de ponte entre culturas, gerações e afetos. Um momento raro que deixou Cascais de coração cheio… e, ao contrário do que sugere a música, com poucas queixas e motivos de sobra para festejar.

Alinhamento Jota.pê

Crónicas de um Sonhador

Uns Cafuné a Domicílio

A Ordem Natural das Coisas (cover de Emicida)

Beija-flor

Ouro Marrom

Preta Rainha

Visita Inesperada (de Teresinha Landeira feat. Jotapê)

Errata Perfeita

Um, Dois, Três

Comum (da dupla ÀVUÀ)

Garoa

Quem é Juão

Alinhamento Gilsons

Pra Gente Acordar

Algum ritmo (feat. Jovem Dionisio)

Devagarinho (Gilsons e Mariana Volker)

O Dia Nasceu

Vento Alecrim

Vem de Lá

Índia (feat. Júlia Mestre)

Cores e Nomes

Bela

Love, love

Feito a Maré (Gilsons feat. Jotapê)

Swing de Campo Grande (cover Novos Baianos)

Presente (BaianaSystem feat. Gilsons e Tropkillaz)

Bateu (feat. Rachel Reis e Mulú)

Me liga (feat. Murilo Chester)

A voz

Proposta

Voltar à Bahia

Várias Queixas

Encore:

Eu e você (Jorge Aragão)

Alguém me avisou (Os originais do samba)

Palco (Gilberto Gil)