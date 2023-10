Segundo a produtora, o díptico de longas-metragens estreia-se na quarta-feira em 16 cidades francesas, nomeadamente Paris, Bordéus, Estrasburgo, Marselha, Nantes e Toulouse.

Na capital francesa, João Canijo marca presença em duas sessões, uma das quais hoje em antestreia na sala MK2 Beaubourg.

Em nota de imprensa, a Midas Filmes refere ainda que os dois filmes também têm estreia assegurada nas próximas semanas no Brasil e na Áustria, depois de passarem em festivais no Rio de Janeiro e Viena, respetivamente.

Também serão exibidos no Festival de Cinema de Chicago, nos Estados Unidos, com a presença da atriz Anabela Moreira, uma das protagonistas do elenco.

“Mal Viver” e “Viver Mal” são duas ficções que se interligam, tendo como cenário um hotel gerido por uma família.

"Mal Viver" “é a história de uma família de várias mulheres de diferentes gerações, que arrastam uma vida dilacerada pelo ressentimento e o rancor, que a chegada inesperada de uma neta vem abalar, no tempo de um fim de semana", lê-se na sinopse.

"Viver Mal" segue em paralelo àquela história, focando-se nos hóspedes que passam pelo hotel.

O elenco, predominantemente feminino, conta com Rita Blanco, Anabela Moreira, Madalena Almeida, Cleia Almeida, Vera Barreto, Filipa Areosa, Leonor Silveira, Lia Carvalho, Beatriz Batarda, Leonor Vasconcelos e Carolina Amaral, e ainda Nuno Lopes e Rafael Morais.

Os dois filmes estrearam-se este ano no festival de Berlim, com João Canijo a receber o Urso de Prata do Prémio do Júri por “Mal Viver”.

Este mesmo filme é o candidato de Portugal a uma nomeação para os Óscares de 2024, por escolha da Academia Portuguesa de Cinema.