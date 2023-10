Ficção e documentários em curtas e longas-metragens vão “flutuar” no Mar Film Festival que decorre de 26 a 29, com a maior parte das sessões a terem lugar no Museu Marítimo de Ílhavo.

A exibição dos filmes decorrerá no Museu Marítimo de Ílhavo, à exceção de uma sessão especial comemorativa dos 130 anos do Farol da Barra, a ter lugar na Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré.

Na noite de 27, sexta-feira, às 21h30, começam as sessões para o público em geral, com “Água nas Guelras”, uma curta-metragem de Marco Schiavon sobre uma inesperada vida insular.

Segue-se “Saudade do Futuro”, um documentário de Anna Azevedo, que percorre Portugal, Brasil e Cabo Verde, “em busca de histórias atravessadas pela saudade”.

Na véspera, o festival começa com “Curtas de Mar”, uma programação dirigida ao público escolar, com uma seleção de curtas-metragens de animação.

Na manhã de dia 28, o Mar Film Festival é dedicado ao Ambiente com a exibição de “Sonic Sea”, um documentário de Michelle Dougherty e Daniel Hinerfeld, sobre a poluição sonora dos oceanos, que ameaça baleias, tubarões e golfinhos.

O tema é retomado depois do filme numa conversa sobre “o impacto do som no oceano” com Catarina Eira, docente da Universidade de Aveiro, e Marina Palácio, autora e ilustradora do livro “O Tratado do Silêncio”.

Da parte da tarde, o auditório do museu recebe as curtas-metragens da edição 2023 do Prémio Mário Ruivo, com trabalhos que destacam a importância do Oceano para a vida no planeta Terra.

A noite de sábado abre com duas curtas-metragens: a primeira, de ficção, é “As Gaivotas Cortam o Céu”, de Mariana Bártolo e Guillermo García López, uma ‘curta’ sobre duas mulheres que se apoiam num clima de mudança no porto de pesca.

A outra é “Carapau de Espinho”, de André Roseira, uma curta-metragem documental, sobre a resistência à modernização num bairro piscatório de Espinho.

Nessa noite, estreia-se “O Som dos Heróis do Mar”, um documentário de Pedro Magano sobre os bastidores do projeto comunitário de criação de uma banda sonora e dobragem interpretativa para o filme “Heróis do Mar”.

O Mar Film Festival 2023 encerra no dia 29, pelas 17h30, na Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré, com “Os Faroleiros”, um clássico do cinema mudo português, projetado no âmbito dos 130 anos do Farol da Barra.