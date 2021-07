Seguindo a tradição de detetar jovens talentos ainda no inicio da carreira, a Marvel prepara-se para contratar um realizador praticamente desconhecido para avançar com a nova incarnação de "Blade" no cinema.

Foi na Comic-Con de San Diego no verão de 2019 que o estúdio anunciou que o vencedor de dois Óscares Mahershala Ali seria o caçador de vampiros, papel que foi de Wesley Snipes em três filmes lançados entre 1998 e 2004, mas desde então pouco mais se soube sobre o projeto.

Segundo avança o Deadline, Bassam Tariq está nas negociações finais para ser o realizador e um anúncio oficial estará para breve, escolhido após uma prolongada busca por potenciais candidatos que juntou o presidente da Marvel Kevin Feige, outros responsáveis do estúdio e o próprio ator.

Bassam Tariq com o ator Riz Ahmed no Festival de Berlim

Com 34 anos, o realizador norte-americano de origem paquistanesa tem no currículo o documentário "These Birds Walk" (2013) e um filme de ficção, "Mogul Mowgli", que teve antestreia mundial no Festival de Berlim em fevereiro de 2020, sobre um músico a quem é diagnosticada uma doença grave, interpretado por Riz Ahmed, recentemente nomeado para os Óscares por "Sound of Metal".

O argumento do novo "Blade" foi confiado a Stacy Osei-Kuffour, conhecida pelo trabalho na série "Watchmen".

Ainda numa fase muito inicial, o filme ainda não tem anunciada uma data de estreia.