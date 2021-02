Cabeleireira da produção não apagou a tempo imagens da prenda do fim da rodagem nas redes sociais com o suposto título do quarto filme com Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. [ARTIGO COM AVISO DE SPOILER]

"Reloaded", "Revolutions" e...? Normalmente conhecido por "Matrix 4", entre os segredos mais bem guardados em Hollywood estão o título do quarto filme da saga e a explicação sobre o regresso de Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. Mas o título poderá ter sido revelado por "culpa" de um fenómeno que praticamente não existia quando estrearam os outros filmes: as redes sociais. A responsável pela gaffe que entusiasmou os fãs durante o fim de semana foi a cabeleireira da produção Shunika Terry, que partilhou imagens da prenda e do cartão de agradecimentos com o alegado título em grande destaque que recebeu da realizadora Lana Wachowski e do produtor James McTeigue após terminar a rodagem. Seja o título verdadeiro ou apenas um "isco" para "despistar", vale a pena notar que a publicação original foi apagada e o alegado título segue o padrão das sequelas, que se chamaram "Matrix Reloaded" e "Matrix Revolutions". AVISO DE SPOILER. As imagens de uma capa impermeável e do cartão revelam o título "Matrix Resurrections" [Matrix Ressurreições, em tradução literal]. A trilogia inicial, estreada entre 1999 e 2003, foi realizada por Lana e Lilly Wachowski, mas só Lana volta à cadeira de realização. Além de Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith e Lambert Wilson regressam aos papéis anteriores. Os mais conhecedores dos detalhes da saga suspeitam que Lawrence Fishburne não regressará porque a personagem de Morpheus morreu no jogo multiplataforma "The Matrix Online", que as irmãs Wachowski assumiram como uma continuação canónica dos filmes. Entre os novos nomes do elenco contam-se Jonathan Groff, Neil Patrick Harris e Priyanka Chopra. O filme vai chegar a 22 de dezembro tanto aos cinemas como à plataforma HBO Max, que ficará disponível fora dos EUA ao longo deste ano, fazendo a transição para as plataformas HBO locais.