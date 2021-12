"Matrix Resurrections" traz de volta atores dos filmes anteriores, a começar por Keanu Reeves (Neo) e Carrie-Anne Moss (Trinity), mas deixa de fora dois dos mais importantes: Laurence Fishburne (Morpheus) e Hugo Weaving (Agente Smith).

Os fãs lamentaram as ausências, mas a nova sequela não ignora completamente o estatuto icónico das suas personagens, que aparecem em imagens dos filmes anteriores.

Laurence Fishburne (Morpheus)

Em várias entrevistas, Laurence Fishburne não evitou o tema e disse que não tinha uma resposta e ter ficado de fora e a pergunta devia ser feita à realizadora Lana Wachowski.

Já Hugo Weaving revelou que as negociações para regressar chegaram a uma fase adiantada, mas a realizadora desistiu quando surgiram dificuldades em conciliar a agenda da rodagem com os compromissos do ator na área do teatro na Austrália.

Hugo Weaving (Agente Smith)

"Matrix Resurrections" apresenta uma versão mais jovem de Morpheus, papel de Yahya Abdul-Mateen II, que explicou que estava a interpretar "uma iteração diferente da personagem".

Yahya Abdul-Mateen II em 'Matrix Resurrections'

Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss explicaram o que se passou e admitiram que sentiram falta dos colegas.

"Falando com a Lana sobre isso... foi apenas para onde ela queria ir criativamente com a produção e história. Sim, adoramos o Hugo e o Laurence, e estivemos sempre a pensar neles", contou o ator em entrevista à Unilad.

"É difícil não pensar neles porque fazem tanto parte disso", acrescentou Carrie-Anne Moss.

"Adoro os dois e ambos são tão talentosos e excelentes pessoas. Mas para a Lana existiu uma evolução no que aconteceu com a história e nós estamos aqui para servir isso", reforçou.

"Matrix Resurrections" já está em exibição nos cinemas portugueses.

Trailer.