Matt Damon e Ben Affleck chegaram a partilhar uma conta bancária antes de conseguirem vingar em Hollywood.

Atualmente com 52 e 50 anos, os dois atores conhecem-se desde 1980, mas os interesses em comum, incluindo o desejo de fazerem carreira em Hollywood, é que fez nascer a famosa amizade no liceu.

Num episódio recente do The Bill Simmons Podcast, a dupla recordou que até partilharam uma conta para se ajudarem um ao outro no início das carreiras como atores.

"Era invulgar, mas precisávamos de dinheiro para as audições", recordou Damon, que acrescentou que, "olhando para trás, foi uma coisa estranha".

Affleck acrescentou que estavam à vontade para partilhar o (pouco) dinheiro: “Nós íamos ajudar-nos e estar lá um para o outro. Foi do género, ‘Não vais ficar sozinho. Eu não vou ficar sozinho. Vamos lá e fazer isto juntos"

Melhores amigos e ainda a partilhar a habitação, na fase antes do sucesso de "O Bom Rebelde" em 1997, a dupla financiava a conta com os papéis que cada um conseguia.

Damon descreveu a dinâmica: "Enquanto um de nós tivesse dinheiro, sabíamos que a eletricidade não seria cortada. Depois de fazer ‘Jerónimo - Uma Lenda Americana’ [em 1992, lançado no ano a seguir], provavelmente tinha 35 mil dólares no banco. Fiquei do género 'estamos bem durante um ano'”.

Frustrada com a falta de oportunidades, os dois atores pararam para escrever "O Bom Rebelde" e recusaram vender o argumento se não entrassem no filme.

Mas a determinação e disciplina já se via na forma como nunca se permitiram usar a conta para tudo o que quisessem: havia regras.

"Tinha-se permissão para [audições em] Nova Iorque com o dinheiro. Tinha-se permissão para sacar dez dólares para obter moedas e ir ao salão de jogos para os videojogos. Eventualmente, tivemos permissão para tentar comprar cerveja, o que nunca funcionou", destacou Damon.

Passados 30 anos, o banco já não existe, mas a dupla continua junta: "Air volta a juntá-los como atores (e Affleck como realizador) e chega aos cinemas portugueses a 13 de abril.