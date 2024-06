Ben Affleck e Matt Damon têm um novo filme pronto para avançar e o plano é para a rodagem arrancar já no outono.

O Deadline confirmou que os amigos de infância e colaboradores frequentes concordaram em juntar-se a "RIP" [Rest in Peace ou 'Descanse em Paz', em tradução literal],

O projeto é descrito como um 'thriller' no mundo do crime com argumento e realização de Joe Carnahan, um especialista do género graças a títulos como por "Narc" e "Um Trunfo na Manga" (este com uma participação secundária de Affleck).

Este 'pacote', como são conhecidos estes projetos, que se juntou rapidamente nas últimas semanas, deverá encontrar em breve um distribuidor já que despertou o previsível interesse de compradores ligados aos estúdios e às plataformas de streaming.

O projeto envolve a Artists Equity, a produtora formada pelos dois atores em 2022, cujo primeiro lançamento foi "Air", um drama para a Amazon sobre a história dos Air Jordan onde Affleck dirigiu Damon pela primeira vez.

A dupla alcançou o sucesso com "O Bom Rebelde" (1997), mas com exceção dos projetos como produtores e participações simbólicas em filmes de Kevin Smith, só coincidiram em "O Último Duelo" (2021), de Ridley Scott, mas com Damon como protagonista e Affleck num papel secundário e poucas cenas em conjunto.