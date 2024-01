Amigos de infância e colaboradores frequentes, Ben Affleck e Matt Damon encontraram mais um projeto para fazerem juntos, tanto como produtores como atrás e à frente das câmaras, confirmou a imprensa especializada norte-americana.

Com Ben Affleck na realização e Matt Damon como protagonista, o projeto chama-se "Animals" e será para a Netflix.

A história é descrita como um 'thriller' centrado no rapto do filho de um político que se está a candidatar à presidência da câmara. Rodeados de muitos inimigos e nem todos apenas políticos, o pai e a mãe não têm outra solução que não seja sujar as mãos para salvar o seu filho.

Os dos amigos alcançaram o sucesso com "O Bom Rebelde" (1997), mas com exceção dos projetos como produtores e participações simbólicas em filmes de Kevin Smith, só coincidiram em "O Último Duelo" (2021), de Ridley Scott, mas com Damon como protagonista e Affleck num papel secundário e poucas cenas em conjunto.

Isso mudou quando se juntaram para lançar em 2022 uma nova produtora em conjunto chamada Artists Equity, cujo primeiro lançamento foi "Air", um drama para a Amazon sobre a história dos Air Jordan e do momento decisivo que colocou a Nike na trajetória para se tornar a marca de equipamento desportivo mais valiosa do mundo em 1984.

O filme foi o primeiro onde o vencedor de um Óscar por "Argo" dirigiu Damon.