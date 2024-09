Sarah Halley Finn está envolvida no casting dos atores para o Universo Cinematográfico Marvel desde 2006.

Em estreita ligação com o presidente do estúdio Kevin Feige, de atores mais ou menos conhecidos, tudo passou por ela, da escolha de Robert Downey Jr. como Homem de Ferro a Chris Hemsworth como Thor, Chris Pratt como Peter Quill ou Chadwick Boseman como T'Challa.

Mas questionada sobre quem é que ainda não colocou e quer num projeto Marvel, a diretora de casting, uma das pessoas mais poderosas de Hollywood, não hesitou em referir a atriz recordista dos Óscares: 21 nomeações e três estatuetas.

"Meryl Streep", disse à Variety na passadeira vermelha da nova série “Foi Sempre a Agatha”.

À pergunta sobre o papel em que estaria a pensar, ainda ficou mais claro o desejo: "Tudo o que ela quiser".

Houve um contacto?

"Talvez", respondeu com ar que não deixa lugar a grandes dúvidas.

E esclareceu: "Mas ainda não encontrámos o papel certo. Será que posso dizer isso? Sim".

Dentro do habitual secretismo da Marvel e perante a revelação do casting, a entrevistada entrou num jogo de palavras com o entrevistador.

"Ou ponderou isso. Pensou-o. Imaginou-o. Desejou-o. Estou a transmitir bem o meu amor pela Meryl Streep?"

VEJA O MOMENTO.



Com 75 anos, Streep não é vista no grande ecrã desde o papel secundário como a tia March em "As Mulherzinhas" (2019). Os filmes seguintes, "Let Them All Talk" (2020), "The Prom" (2020) e "Não Olhem Para Cima" (2021) foram lançados por plataformas de streaming. Desde 2023, destaca-se a participação na série "Homicídios ao Domicílio".