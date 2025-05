Boas notícias para os fãs: "Mamma Mia!" vai mesmo regressar ao grande ecrã. Embora ainda não exista confirmação oficial quanto ao elenco ou à data de estreia, Judy Craymer, produtora da saga, confirmou em entrevista ao Deadline que o guião já está concluído e que o terceiro filme está oficialmente em desenvolvimento.

“Sabemos o que queremos fazer com este filme — e vai acontecer”, garantiu Craymer. “Reunimos um elenco incrível ao longo dos anos, e dessas colaborações nasceram verdadeiras amizades.”

Questionada sobre a possibilidade de Carpenter integrar o elenco, Craymer foi entusiasta, apesar de não querer revelar demasiado: “Ela seria uma deusa, ou talvez tivesse alguma ligação familiar com a Donna. Tem uma semelhança impressionante com a Meryl Streep.”

Esta não é a primeira vez que o nome de Sabrina Carpenter é associado ao universo "Mamma Mia!". Amanda Seyfried, que interpreta Sophie, filha de Donna (Meryl Streep), comentou a hipótese em entrevista à BBC News.

Apesar de haver apenas 13 anos de diferença entre as duas artistas, o entrevistador apontou que “a idade é, de certa forma, um conceito irrelevante” neste universo, recordando que Cher interpretou a mãe da personagem de Streep no segundo filme, apesar de terem apenas três anos de diferença. Seyfried concordou: “Tens razão, isso não importa. Se a Sabrina quiser ser minha filha no filme, está feito. Sou uma grande fã.”

As especulações intensificam-se devido ao carinho declarado de Carpenter pelo franchise: a cantora inclui versões de “Dancing Queen” e “Lay All Your Love on Me” nos seus concertos da digressão "Short n’ Sweet", conheceu Björn Ulvaeus em Estocolmo, e até nomeou os seus gatos em homenagem aos membros da icónica banda sueca.