Um dos três modelos do Ferrari 250 GT California utilizados na produção do filme "O Rei dos Gazeteiros" foi vendido por 337,5 mil dólares (pouco mais de 316.5 mil euros) num leilão organizado este mês pela californiana Heritage Auctions, confirmou a Entertainment Weekly.

A comédia de 1986 acompanhava o estudante de liceu Ferris Bueller (Mathew Broderick) que decidia fingir estar doente para faltar às aulas com a namorada Sloane (Mia Sara), o melhor amigo Cameron Frye (Alan Ruck), "pedindo" emprestado o Ferrari do autoritário pai deste para passar um dia memorável na grande cidade de Chicago.

Numa das cenas mais famosas, dois funcionários pegavam no Ferrari que estava à sua guarda para se divertirem, o que naturalmente fez aumentar a quilometragem.

O carro que foi agora leiloado é aquele que parte a grande janela da garagem e cai no quintal perto do fim do filme, "morto" pelos pontapés de Cameron quando descobre a quilometragem e decide enfrentar a fúria do pai.

Mas na verdade, a quilometragem não era muita: segundo a Heritage Auctions, o carro vendido por 337,5 mil dólares foi uma réplica construída de propósito para a cena e não tem motor nem embraiagem. Após o fim da rodagem, foi reconstruída para exibição (um Ferrari que realmente funcionava foi vendido em 2020 por 396 mil dólares).