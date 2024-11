No seu novo livro de memórias, Michael Caine revela como conheceu pela primeira vez Tom Cruise e partilha a sua admiração por quem descreve como “uma das últimas verdadeiras estrelas de cinema”.

Com 91 anos, Caine tornou-se ele próprio uma estrela na década de 1960 e ganhou Óscares de Melhor Ator Secundário por "Ana e as Suas Irmãs" (1986) e "As Regras da Casa" (1999), vencendo da segunda vez Cruise, nomeado por "Magnolia".

Em "Don’t Look Back, You’ll Trip Over”, Caine revela o encontro com a futura super estrela de "Missão Impossível" e muitos outros títulos, recordando com evidente aprovação a sua educação e curiosidade sobre como construir uma carreira duradoura, notando que o entusiasmo e a ambição já eram evidentes aquando do seu primeiro filme e sucesso como protagonista.

“Virei-me e lá estava este jovem ator, muito educado, a fazer perguntas sobre como não ser apenas um fenómeno passageiro. Esse era o Tom, provavelmente na época de 'Risky Business' ["Negócio Arriscado" em Portugal]", recorda Caine sobre o que aconteceu num evento para o seu filme "A Educação de Rita" (1983).

E acrescenta: "Não me lembro do que disse, mas obviamente não lhe fez mal nenhum! Havia algo especial nele. Ele tinha uma ótima propósito, esse sentido de atitude. O que me interessa é que ele é realmente uma das últimas verdadeiras estrelas de cinema. As pessoas irão ver um filme só porque ele está nele. Brad Pitt é uma estrela, Morgan Freeman também tem um pouco dessa qualidade. Existem tão poucos hoje em dia – não é como nos tempos do John Wayne, Humphrey Bogart ou Cary Grant."

Caine recorda ainda como a sua esposa Shakira preparou uma surpresa para o seu jantar de 90 anos, a 14 de março de 2023.

“Combinou para que o Tom Cruise viesse ao meu jantar no River Café como uma surpresa. Fiquei muito emocionado”, conta.

Na altura, as imagens foram partilhadas nas redes sociais.