Lewis Hamilton ainda está com ela 'atravessada': deixou escapar a oportunidade única de fazer parte do elenco de "Top Gun: Maverick".

O filme de 2022 tornou-se, claro, um fenómeno gigantesco de popularidade e o maior sucesso na carreira de Tom Cruise, ficando apenas atrás de "Avatar: O Caminho da Água" nas receitas de bilheteira.

Tal como foi contada numa recente entrevista da estrela de Fórmula 1 à revista GQ, esta história começou há mais de dez anos, quando Cruise, um grande fã dos desportos motorizados ainda antes de fazer "Dias de Tempestade" (1990), convidou Hamilton para um dia da rodagem de "No Limite do Amanhã" nos arredores de Londres.

Revelando ser um fã gigantesco do filme original de 1986, Hamilton mostrou à estrela de cinema durante um jantar o seu relógio com um logotipo de 'Top Gun' e pediu para fazer parte da sequela se alguma vez fosse feita, nem que fosse como um 'funcionário da limpeza'.

Como recorda o piloto, o projeto nem sequer existia, apesar de ser muito desejado em Hollywood: após muitas recusas, Cruise anunciou-o no final de maio de 2017... e recordando o pedido do seu fã VIP, colocou-o em contacto com o realizador Joseph Kosinski, que lhe ofereceu o papel de um dos pilotos.

Mas Hamilton viu-se obrigado a recusar pois a rodagem das cenas ocuparia duas semanas... nos últimos meses do Campeonato Mundial de 2018, que ganhou após uma disputa intensa com o seu colega e rival na Ferrari Sebastian Vettel.

Até o competitivo piloto descobriu os seus limites.

"Em primeiro lugar, nem sequer tinha tido uma aula de representação. E não quero ser aquele que prejudica este filme. E em segundo lugar, realmente não tinha o tempo para me dedicar a ele”, recordou.

"Recordo-me de ter de contar ao Joe [Kosinski] e ao Tom – e partiu-me o coração. E depois, claro que me arrependi, quando me mostraram o filme e fiquei 'Poderia ter sido eu!'", conta, antes de suspirar e dizer a rir “Oh, Deus, ainda me [custa]...".

Nem tudo se perdeu: a GQ conta que, dois anos mais tarde, Hamilton se viu num encontro por Zoom novamente com Kosinski e ainda Jerry Bruckheimer, produtor de "Maverick", que lhe pediram para se envolver a sério noutro projeto: um filme de grande orçamento no mundo da Fórmula 1 com Brad Pitt como protagonista.

No filme ainda sem título e em rodagem, Hamilton fará dele próprio e ainda surge na lista de créditos como um dos produtores.