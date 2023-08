"Do realizador de 'Sete Pecados Mortais', 'Clube de Combate', 'Em Parte Incerta'... o trailer anuncia e mostra o que será o novo filme de David Fincher.

Antecipando a antestreia mundial na secção competitiva do Festival de Veneza a 3 de setembro, a Netflix divulgou na terça-feira o trailer de "O Assassino", protagonizado por Michael Fassbender e ainda com Charles Parnell, Arliss Howard, Sophie Charlotte e Tilda Swinton.

"Após um erro fatídico, um assassino enfrenta os seus empregadores e a si próprio numa perseguição internacional que ele insiste nada ter de pessoal", destaca a sinopse oficial da adaptação da banda desenhada "The Killer", de Alexis Nolent (Matz) e Luc Jacamon, que ficou a cargo de Andrew Kevin Walker, nada menos do que o argumentista de "Seven - Sete Pecados Mortais".

Apesar de ainda não existir anúncio oficial da distribuidora portuguesa, a Netflix e o próprio trailer anunciam a estreia em "cinemas selecionados" antes de "O Assassino" ficar disponível a 10 de novembro.

TRAILER LEGENDADO.