"Mickey 17", uma comédia de humor negro do realizador vencedor dos Óscares Bong Joon-ho, liderou as bilheteiras norte-americanas no fim de semana com uma receita estimada de 19,1 milhões de dólares (17,6 milhões de euros), informou o observador da indústria Exhibitor Relations.

Trata-se de um bom arranque para um filme original, mas os estúdios Warner Bros. e Plan B ainda não estão a festejar - dado o custo de produção de 118 milhões de dólares (108,73 milhões de euros) e as receitas globais da estreia de 53 milhões.

"Mickey 17" - o primeiro do realizador desde que "Parasitas" se tornou o primeiro título não falado em inglês a ganhar o Óscar de Melhor Filme - era aguardado ansiosamente. Segundo disseram fontes de estúdios rivais à revista Variety, adicionados 80 milhões em marketing, precisa e ganhar entre 275 e 300 para gerar lucro só na salas.

Robert Pattinson interpreta Mickey, que se voluntaria para missões espaciais perigosas e, quando morto, é repetidamente "reimpresso" para ser enviado novamente. Steven Yeun, Toni Collette e Mark Ruffalo também fazem parte do elenco.

"Capitão América: Admirável Mundo Novo", da Marvel e da Disney, caiu uma posição para o segundo lugar, arrecadando 8,5 milhões de dólares (7,83 milhões de euros) entre sexta-feira e domingo.

Em quatro semanas, o filme de super-heróis arrecadou 176,6 milhões de dólares no mercado interno e mais 194 no exterior, um valor sólido, mas está na mesma situação de "Mickey 17": houve várias refilmagens, mas fontes da Marvel mantêm que o orçamento ficou à volta dos 180 milhões de dólares, ligeiramente menos caro do que outros títulos do estúdio, e mais cerca de 100 milhões em marketing, o que significa que precisa de cerca de 450 milhões para os estúdios terem retorno do seu investimento só com as salas de cinema.

"Resgate em Alto Mar", da Focus Features, arrecadou 4,2 milhões de dólares (3,87 milhões de euros) para o terceiro lugar. Woody Harrelson, Simu Liu e Finn Cole interpretam uma equipa de mergulhadores de águas profundas que correm contra o tempo para salvar um companheiro preso no fundo do Mar do Norte.

Em quarto lugar ficou o filme de comédia e terror "O Macaco", da Neon Studio, baseado numa história de Stephen King, com 3,9 milhões de dólares (3,59 milhões de euros). Theo James, Rohan Campbell e Elijah Wood são os protagonistas deste conto de um macaco de brinquedo com um brilho homicida nos olhos.

E em quinto ficou "Paddington na Amazónia", da Sony, sobre o adorável ursinho de peluche de chapéu vermelho, com 3,85 milhões de dólares (3,55 milhões de euros).

Foi um fim de semana cinematográfico notavelmente lento, chegando apenas uma semana após o realizador vencedor dos Óscares Sean Baker ("Anora") fazer um apelo apaixonado na cerimónia para que as pessoas apoiassem a experiência no grande ecrã.

Mas o analista Paul Dergarabedian da Comscore disse que as coisas vão melhorar.

"Esta é a montanha-russa que é a bilheteira. Irá voltar", previu.