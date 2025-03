O estúdio Warner Bros. não espera mais: após o fracasso nos cinemas, "Mickey 17", com Robert Pattinson e de Bong Joon-ho, o vencedor dos Óscares com "Parasitas", já tem data de lançamento digital.

Segundo as fontes do bem informado When to Stream, o estúdio prepara-se para recupear o seu investimento ao colocar o filme em aluguer e venda nas plataformas já a 25 de março, apenas 18 dias após a estreia no grande ecrã na América do Norte.

Robert Pattinson interpreta Mickey Barnes, um “descartável” que se voluntaria para missões espaciais perigosas num mundo distópóico e, após morrer, é repetidamente "reimpresso" com as suas memórias preservadas.

A comédia de humor negro ainda com Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette e Mark Ruffalo arrecadou 19 milhões as bilheteiras domésticas na estreia de 7 a 9 de março, caindo 60% ao segundo fim de semana.

Até domingo, arrecadou 90,4 milhões de dólares a nível mundial e estima-se que a Warner vá ter um prejuízo nas salas na ordem dos 100 milhões, já que o filme teve um orçamento de 118 milhões e foram investidos mais 80 em marketing.

Em Portugal, o filme ainda está em 79 ecrãs e foi visto por 35.742 espectadores em 11 dias.

Seguindo o que foi aplicado a "Joker: Loucura a Dois", outro grande fracasso do estúdio, "Mickey 17" deverá ficar disponível na plataforma Max em meados de maio.

