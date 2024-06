Enquanto não avança a sequela de "Top Gun: Maverick", Miles Teller vai continuar a ser um oficial da Marinha dos EUA para o mesmo estúdio: a Paramount.

"Oficial e Cavalheiro" vai ter uma nova versão no cinema, com o ator de 37 anos no papel que, depois de rejeitado por John Travolta, tornou Richard Gere uma grande estrela de cinema.

Segundo o Deadline, será modernizada a história do filme de 1982 que se centrava no solitário Zack Mayo (Gere), que entrava na Escola de Oficiais para se tornar piloto da Marinha.

Pela frente nas 13 semanas de suplício estaria um duro instrutor, o Sargento Emil Foley (Louis Gossett, Jr., falecido em março, que ganhou o Óscar de Melhor Ator Secundário), mas apesar de avisado para os truques usados por algumas raparigas da região para conseguirem um marido com a farda de oficial da Marinha, Zack sucumbia ao amor de uma delas (Debra Winger).

O filme foi um êxito estrondoso e a química intensa de Gere com Winger (mesmo que para lá das câmaras o relacionamento fosse frio) propagou o filme até ser o terceiro mais lucrativo de 1982, com 130 milhões de dólares nas bilheteiras (equivalentes a mais de 420 milhões em 2024)-

Entre as sete nomeações para os Óscares houve uma segunda estatueta, para a canção “Up Where We Belong”.