Na carreira de Richard Gere, há um antes e depois de "American Gigolo" (1980).

Apesar de se ter feito notar em "À Procura de um Homem" (1977) e "Dias do Paraíso" (1978), o ator chegou ao estrelado aos 30 anos com papel do prostituto vestido por Giorgio Armani, depois de John Travolta ter ficado amedrontado com o projeto.

Sem o filme de Paul Schrader, dificilmente haveria "Oficial e Cavalheiro" (1982) e tudo o que se seguiu na carreira de Gere... e também porque Jacob Elordi não era seu contemporâneo.

Passados 44 anos, o realizador voltou a trabalhar com Gere em "Oh Canada" e, agora com 75 nos, a versão mais jovem da sua personagem é interpretada pelo ator australiano, nascido em 1997.

O realizador diz que só precisou do teste por 'Zoom' para encontrar o mesmo carisma, numa altura em que Elordi ainda só era conhecido principalmente pela série "Euphoria", antes da 'explosão' com os filmes "Priscilla" e “Saltburn”.

"Conseguimos ele por uma bagatela por causa disso. Não precisava de uma estrela. Tinha o Richard e isso era o suficiente. Mas vi a sua representação no no Zoom e, se isto fosse há 40 anos, este é o tipo que teria escolhido para o 'American Gigolo'”, garantiu à revista The Hollywood Reporter.

A distribuidora NOS ainda não anunciou uma data de estreia para "Oh Canada" em Portugal.