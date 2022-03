Amin era menor de idade quando chegou à Dinamarca sozinho, vindo do Afeganistão. Hoje, com 36 anos, é um académico de sucesso e está noivo do seu namorado de longa data. Mas esconde um segredo há mais de 20 anos, que começa a ameaçar arruinar a vida que construiu para si. Amin, pela primeira vez, partilha a sua história com um amigo chegado.

Um documentário feito na primeira pessoa, em jeito de entrevista, "Flee - A Fuga" empurra os limites do género, retratando a experiência de um refugiado através de uma animação, para apresentar um livro de memórias comoventes.

Nomeado para os Óscares de Melhor Filme Internacional (Dinamarca), Longa-metragem de Animação e Melhor Documentário, será apresentado esta quinta-feira, 17 de março, pelas 20h0, no Cinema City Alvalade.

Site oficial Monstra.