Desde criança, canções e contos de fadas convenceram Zelma de que o Amor resolveria todos os seus problemas, desde que ela respeitasse as expectativas da sociedade sobre como uma rapariga se deveria comportar. Mas, à medida que envelhecia, algo não parecia correto no conceito de amor: quanto mais ela tentava conformar-se, mais o seu corpo resistia. Uma história sobre a aceitação da rebelião feminina interior.

Realizado por Signe Baumane, "A Minha História de Amor com o Matrimónio" será apresentado no festival esta quinta-feira, 23 de março, pelas 21h30, no Cinema São Jorge.

