Inês Monstro é a protagonista da edição de julho do MTV PUSH, a renovada rubrica do canal focada em apostar nos artistas da música e entretenimento do país a dar agora os primeiros passos.

"Desde que se inscreveu no programa 'Ídolos', da SIC, em 2009, que Inês Laranjeira tinha o sonho de estar em cima do palco. Na altura com 16 anos, ficou em quarto lugar numa edição em que também participaram Salvador Sobral e Carolina Torres", lembra o canal em comunicado.

E foi no início de 2023, quando lançou o primeiro single, "Porque Te Quero", que Inês Laranjeira apresentou ao mundo o seu alter-ego: Inês Monstro. No ano passado, a artista editou "Tanto Tempo", "Hipnose" e "Sina", temas que anteciparam o álbum de estreia.

Em "Brilho", editado em outubro de 2023, a artista cruza os universos da pop, hyperpop, rock, eletrónica e música com uma vibe mais urbana através da junção entre poemas e ritmos fortes e disruptivos para abordar o desenvolvimento da condição humana, como o amor, a traição, a saúde mental, a vulnerabilidade ou o desejo.