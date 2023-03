Após uma misteriosa disrupção, o mundo como o conhecemos deixou de existir. A natureza recuperou o planeta e a selva cobre agora a Terra.

A partir das ruínas do mundo antigo, uma nova sociedade, conhecida como “A Instituição”, está prestes a ressurgir. Os seus membros tentam restaurar a ordem pré-estabelecida, impondo o seu conceito de governo e “civilização” aos povos livres da floresta. No entanto, alguns resistem ferozmente.

Yaya, uma rapariga com uma personalidade dura e um espírito indomável, e Lennie, um homem muito alto e com uma deficiência cognitiva, cuidam um do outro, lutando para que o seu último e único tesouro não lhes seja retirado: a sua liberdade.

Realizado por Alessandro Rak, "Yaya e Lennie: Liberdade em Andamento" será apresentado no festival este sábado, 25 de março, pelas 14h30, no Cinema São Jorge.

Site oficial Monstra.