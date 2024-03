Tono Kaoru ouviu um rumor: as leis do espaço e do tempo não significam nada para o Túnel de Urashima. Se o encontrares, atravessa-o e vais encontrar o desejo do teu coração do outro lado... em troca de anos da tua própria vida.

Realizado porTomohisa Taguchi, "O Túnel para o Verão, a Saída das Despedidas" será apresentado no festival na quarta-feira, 13 de março, pelas 21h30, no Cinema City Alvalade.

