A atriz e sex symbol Raquel Welch morreu esta quarta-feira aos 82 anos.

A notícia da sua morte foi confirmada pelo seu manager, que adianta que faleceu após um breve período de doença.

Nascida Jo Raquel Tejada, em Chicago (5 de Setembro de 1940) e parente da ex-presidenta da Bolívia, Lidia Gueiler Tejada, a morena curvilínea tornou-se conhecida como Raquel Welch e foi o maior símbolo sexual dos anos 1960 e a "mulher mais desejada" na década seguinte.

O primeiro filme foi "A Swingin' Summer" (1965) e a seguir tornou-se uma estrela com o filme de ficção científica "Viagem Fantástica" (1966).

Seria "One Million Years B.C. / Quando o Mundo Nasceu" (1966) que atraiu a atenção dos homens e a inveja das mulheres, tornando-a, sem exageros, um mito vivo aos 26 anos, apesar de, ao conhecer John Richardson, o ator que seria o seu colega, famosamente ter lamentado que fosse mais bonito do que ela.

Raquel Welch tinha apenas três frases, mas também um biquíni pré-histórico que ilustrou um poster que se tornou o mais vendido do género naquela era (os mais cinéfilos recordar-se-ão que teve um papel importante no plano de fuga de Andy Dufresne - Tim Robbins - em "Os Condenados de Shawshank") e fez dela uma "sex symbol", uma imagem de que tentou escapar o resto da sua carreira.

"Quando o Mundo Nasceu"

Se por um lado, teve pouco para fazer em "Dispara Forte" (1966), onde contracenou com Marcello Mastroianni, e representou uma personagem que se chamava Luxúria na comédia "Os Sete Desejos" (1967, mais conhecido pelo título original "Bedazzled"), de Stanley Donen, um dos seus grandes sucessos, e foi o interesse romântico de Frank Sinatra em "Uma Mulher no Cimento" (1968), Raquel Welch sempre deu provas de possuir um carácter forte e ser mais do que um ícone de beleza.

Sistematicamente atacada pelos críticos, acreditava que tinha talento e merecia melhor material e teve algumas personagens femininas invulgarmente fortes para a época e que iam contra a imagem decorativa e submissa que se esperaria de alguém apenas valorizada pela sua beleza. Vale a pena recordar títulos como "Dragão de Fogo" (1967), o célebre western "Bandolero!" (1968) ou "100 Armas ao Sol" (1969).

Outro exemplo foi a interpretação de uma transexual no controverso "Myra Breckinridge" (1970), que foi um desastre comercial e artístico gigantesco, e com "Hannie Caulder" (1971), forte inspiração de Quentin Tarantino para "Kill Bill", onde se tornou uma das primeiras atrizes a ser a estrela de um western.

Com "Os Três Mosqueteiros" (1973) recolheu finalmente boas críticas e até um Globo de Ouro para a Melhor Atriz em Comédia ou Musical, mas apesar de só ter 34 anos, os papéis substanciais não se materializaram.

"Os Três Mosqueteiros - Os Diamantes da Rainha"

Grande estrela internacional, fez a seguir "A Charada da Morte" (1973), "Ambulância para Todo o Serviço" (1976) e "O Belo Animal" (1977), uma comédia onde contracenava com Jean-Paul Belmondo.

Na década seguinte, foi elogiada ao suceder a Lauren Bacall na Broadway na peça "Woman of the Year", mas a a seguir foi despedida pelos produtores durante a rodagem de "Bairro da Lata" (1982) e substituída por Debra Winger.

Apesar de ter processado com sucesso o estúdio MGM, provando que existiu uma conspiração para a desacreditar, responsabilizando-a pelos problemas de orçamento e atrasos, entrou para a lista negra de Hollywood e a carreira nunca mais recuperou.

Só regressou em 1987 e num papel dramático no marcante telefilme "Right to Die" (1987), que lhe valeu a nomeação para os Globos de Ouro e levou a outros projetos do género.

Pela mesma altura, reinventou-se como empresária de sucesso na área de 'lifestyle', desde os inevitáveis vídeos de fitness, yoga, vida saudável, nutrição e beleza, às coleções de joias, produtos de cosmética e até perucas.

Os últimos trabalham são de 2017, no filme "How to Be a Latin Lover" e na série "Date My Dad", que só teve dez episódios.

No entanto, o maior impacto foi quando, já com estatuto de lenda, fez uma participação especial em "Legalmente Loira" (2001), fazendo ainda sonhar quando muitas estrelas do seu tempo tinham caído no esquecimento e tantos anos depois de desfilar com aquele biquíni.