Alan Rachins morreu no sábado, de insuficiência cardíaca, anunciou o seu representante à imprensa. Tinha 82 anos.

O ator norte-americano tornou-se uma figura popular ao entrar nas casas dos espectadores todas as semanas pela TV durante muitos anos: primeiro como o advogado Douglas Brackman durante as oito temporadas e 171 episódios da icónica série "As Teias da Lei" (1986-1994) e a seguir como Larry Finklestein, o pai 'hippie' de Dharma (Jenna Elfman), nas cinco temporadas e 119 episódios de "Dharma e Greg" (1997-2002).

Como convidado, entrou ainda em episódios de séries como "Sarilhos com Elas", "Lois & Clark: As Novas Aventuras do Super-Homem", "Diagnosis: Murder", "Stargate SG-1", "Rizzoli & Isles", "Anatomia de Grey", "Young Sheldon" e "NCIS: Investigação Criminal".

Alan Rachins em "As Teias da Lei" créditos: CBS

No cinema, o papel mais conhecido foi em "Showgirls" (1995), de Paul Verhoeven: era Tony Moss, o diretor de um espetáculo que humilhava Nomi (Elizabeth Berkley) ao pedir-lhe para esfregar cubos de gelo nos mamilos para endurecê-los para o teste de topless, levando-a a reagir em fúria, espalhando os cubos por todo o lado.

A carreira começou no teatro da Broadway em 1967 e a partir de meados da década seguinte começou a escrever argumentos para a televisão.

Casado desde 1978 com Joanna Frank, irmã do produtor Steven Bochco, regressou à representação em 1985 com o filme "Always" (sem relação com o de Spielberg, de 1989), que conduziu a seguir ao papel em "As Teias da Lei", criada pelo cunhado.