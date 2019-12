Segundo o New York Timesl, que cita uma amiga da atriz, Sue Lyon morreu na noite de quinta-feira em Los Angeles. Até ao momento, não foram adiantadas as causas da morte.

Nascida a julho de 1946, foi escolhida aos 14 anos para protagonizar "Lolita", filme de Stanley Kubrick estreado em 1962. A atriz ganhou um Globo de Ouro por essa interpretação.

Para evitar um escândalo, o realizador queria que a atriz fosse mais velha do que a personagem do livro. Precisamente por causa da sua idade, Lyon não pôde assistir à estreia do filme em Nova Iorque, pois ainda não tinha 16 anos.