O ator e ícone das artes marciais Robert (Bob) Wall morreu a 31 de janeiro, anunciou a sua família. Tinha 82 anos e não foi indicada a causa.

Campeão de Karaté em vários torneios nos anos 1960 e 1970, Bob Wall foi um grande amigo e colaborador de Bruce Lee, entrando nos filmes "A Fúria do Dragão" (1972), "O Dragão Ataca" (1973) e "O Último Combate de Bruce Lee" (1978).

O seu papel mais famoso foi no segundo filme, como O'Hara, o cruel guarda-costas do grande criminoso que organizava um grande torneio de artes marciais na sua ilha privativa.

Com uma grande cicatriz do lado esquerdo do rosto e responsável pelo ataque à família da personagem interpretada por Bruce Lee, o combate entre ambos destacava-se pela brutalidade: Bob Wall revelou em entrevistas que, insistindo no maior realismo possível, a lenda lhe partiu mesmo várias costelas.

O impacto de O'Hara no mundo das artes marciais é tão grande que Bob Wall interpretou uma personagem com o mesmo nome no filme "Promessa Sangrenta" (2009).

Apesar da dedicação principal ser às artes marciais, Bob Wall também teve pequenos papéis em filmes nos anos 1980 do grande amigo Chuck Norris, que também o chamou na década a seguir para vários episódios da série "Walker, O Ranger do Texas".

Após a morte de John Saxon em 2020, entre os atores de destaque que lutaram contra ou ao lado de Bruce Lee em "O Dragão Ataca", o único sobrevivente é o mítico Bolo Yeung, com 75 anos, que era o musculado capanga do dono da ilha.