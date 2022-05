O ator Fred Ward morreu na segunda-feira, aos 79 anos. Sem indicara causa, a informação foi confirmada esta sexta-feira pelo seu representante à comunicação social norte-americana.

Embora não se tenha tornado uma estrela, a sua cara de duro tornou-se familiar aos espectadores de cinema e televisão, principalmente nas décadas de 1980 e 1990.

natural de San Diego, esteve três anos na Força Força Aérea e a seguir teve vários empregos peculiares antes de estudar representação em Roma e ter o papel relevante como ator em "Os Fugitivos de Alcatraz", ao lado de Clint Eastwood, em 1979.

A seguir, teve grande impacto em 1981 com "Estado de Guerra", de Walter Hill, contracenando com Keith Carradine e Powers Boothe, mas foi dois anos mais tarde e o papel do conflituoso astronauta Virgil “Gus” Grissom e algumas das melhores frases em "Os Eleitos", de Philip Kaufman, que o lançou para uma carreira prolífica até 2015, quando entrou em dois episódios da segunda temporada de "True Detective".

Maria de Medeiros, Fred Ward e Uma Thurman em 'Henry & June'

São de 1990 dois dos trabalhos mais conhecidos: o polémico "Henry & June", num reencontro com Philip Kaufman, onde foi um convincente Henry Miller ao lado de Uma Thurman e Maria de Medeiros, e o filme de terror que se tornou de culto "Palpitações", com Kevin Bacon.

Houve filmes para todos os géneros, como "Reacção em Cadeia" (1983), " Os Comandos da Noite" (1983), "Amor em Perigo" (1984), "Remo, Desarmado e Perigoso" (1985), "Cuidado com as Gémeas" (1988) e "O Príncipe da Pensilvânia" (1988).

"O Vento Negro", de Errol Morris (1991), "Coração de Trovão", de Michael Apted (1992), "O Jogador" (1992 e "Short Cuts - Os Americanos" (1993), ambos de Robert Altman, e a estreia de Tim Robbins como realizador em "Bob Roberts - Candidato ao Poder" (1992), conviveram com filmes muito menos memoráveis, como "Aonde é que Pára a Polícia 33 1/3" (1994), uma sequela para vídeo de "Palpitações" (1994), "Perseguição Diabólica" (1996), "Padrinhos e Ladrões" (1997), "Mais Forte Que o Destino" (1998), "O Corvo 3 - Pena Capital" (2000), "Road Trip - Sem Regras" (2000), "Basta" (2002) ou "A Diva da Moda" (2002).

A despedida no cinema foi com um pequeno papel no pouco recordado "Dois Tiros" (2013), um filme de ação que juntou Denzel Washington e Mark Wahlberg.

Para televisão, houve as minisséries "Invasion: Earth (1998) e "Dice" (2000), e a participação como convidado nas séries "Anatomia de Grey", "Serviço de Urgência", "À Vista Desarmada", "As Taras de Tara" e "Jogo de Audazes".